Incidente nella galleria del Sansinato, disagi al traffico

Per cause in corso di accertamento il conducente di una Jeep ha perso il controllo all’interno della galleria del Sansinato in direzione Catanzaro. Dalle prime notizie raccolte sul posto non dovrebbero esserci particolari problemi per la persona a bordo del mezzo, ma si registrano disagi al traffico con lunghe code per raggiungere il centro città. Sul posto la polizia per gli accertamenti del caso e personale Anas.