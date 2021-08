Incendi, Abramo: “Un indirizzo ‘politico’ per le rotte dei canadair?”

“Vorrei capire su quali basi alcuni soggetti fanno parte della cabina di regia che coordina gli interventi per lo spegnimento degli incendi”. A sollevare dubbi sulla gestione degli interventi operativi durante l’emergenza incendi che nelle scorse settimane ha interessato anche il territorio della provincia catanzarese è il sindaco di Catanzaro Sergio Abramo.

“Se ci sono persone inserite in cabina di regia persone non scelte per le loro competenze ma per amicizia con qualche politico non mi sta bene”, dice Abramo, che riferisce in particolare un episodio avvenuto durante l’incendio che ha interessato la pineta di Siano: “Durante una riunione in prefettura, della quale avevo chiesto la convocazione, ci siamo accorti che sul parco di Siano era stato inviato un elicottero, mentre su un incendio più piccolo, a pochi chilometri di distanza, stava operando un canadair. Un errore di cui si è accorto anche il comandante dei vigili del fuoco che ha spostato il canadair su Siano. Non ho peli sulla lingua, non vorrei che ci sia stato un indirizzo politico anche nella sala di regia che ha operato sugli incendi. Naturalmente è solo un dubbio che ho, se avessi avuto la certezza avrei già denunciato”.