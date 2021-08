Nisticò (I Quartieri): Corso Mazzini è ancora il salotto buono della città?

Ritorna d’attualità la vicenda Corso Mazzini – scrive Antonio Nisticò de I Quartieri- ed in queste ultime ore il consigliere delegato al traffico, Enrico Consolante (Udc) immagina il ritorno al passato, riconsiderando un’altra inversione del traffico, giustificata, a suo dire, dai tempi di percorrenza per eventuali emergenze-urgenze e per rispondere alle rivendicazioni, che anche noi riteniamo giuste, dei residenti dei quartieri Stratò e Bellavista.

Premesso che continuiamo ad avere dubbi sulla nomina dei consiglieri delegati fatta dal sindaco Abramo per un motivo squisitamente politico, non possiamo esimerci dal sottolineare una “piccola” incongruenza che resta nel fatto che l’Amministrazione comunale si sia costituita parte civile proprio contro alcuni di questi consiglieri, oggi delegati, in relazione all’inchiesta cosiddetta Gettonopoli. Non siamo e restiamo garantisti, ma forse anche per questo il motivo di opportunità andava considerato.

Ciò detto, ritornando alla vicenda di Corso Mazzini prima ancora di ragionare su una restaurazione del senso di marcia, dobbiamo capire se è ancora il cosiddetto salotto buono della città oppure un altro pezzo di quella terra di nessuno diffusa nel perimetro cittadino. E’ di pochi giorni addietro l’attentato effettuato in silenzio e forse senza alcuna autorizzazione di una ditta che ha sbriciolato le “basole” sempre su Corso Mazzini, tanto da aver richiesto l’intervento della Polizia Municipale, mentre oggi sempre sulla stessa strada, all’altezza della Chiesa di San Francesco, vengono tolti i palini in ghisa con un modestissimo rappezzo in cemento su un marciapiede piastrellato…

Siamo sempre alle solite, terra di nessuno, dove il primo che passa si sente titolato a distruggere un bene comune, forse perché è risaputo che nessuno controlla”.