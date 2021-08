Quarantenne rumena residente a Sellia Marina morta in incidente: anche la figlia Alexia non ce l’ha fatta

Non ce l’ha fatta Alexia la figlia di Rosa quarantenne rumena residente a Sellia Marina deceduta il 16 agosto scorso in un tragico incidente in autobus a poca distanza da Cluj in Romania dove entrambe si erano recate dai parenti.

Era ricoverata dal primo momento in gravi condizioni in un ospedale locale. Il decesso nelle ultime ore. La parrocchia Ss. Rosario di Sellia Marina che ha annunciato la tragedia con un post pubblico sulla pagina Facebook allegando alcune foto di mamma e figlia (una di queste è quella su questa pagina) la ricorda così

Ti vogliamo ricordare con questa immagine nei giorni spensierati del Grest 2021, dove hai ricevuto fra l’altro il sacramento della prima confessione e siamo certi che ora sei felice in cielo con la tua cara mamma Rodica.

Ti vogliano pensare tra il coro degli angeli tu che facevi parte del piccolo coro della nostra comunità parrocchiale.

Sellia Marina sarà grata alla tua splendida famiglia.