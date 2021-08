“Comune ha deciso ripristino pavimentazione in piazzetta via Vento”

Tanto tuono’ che piovve – sottolinea l’agronomo Giuseppe Buccolieri- mi riferisco alla sistemazione e pavimentazione della piazzetta in Via V. Vento, giardini di S. Leonardo.

Finalmente dopo tante segnalazioni di degrado e abbandono della stessa, il Comune ha deciso finalmente di pavimentarla e sistemarla.

Poi prosegue “con l’ occasione e’ il caso di evidenziare che alcuni anni fa, per una rottura all’acquedotto Comunale, sono stati fatti lavori di riparazione e ripristino nel bel mezzo della piazzetta.

A riparazione avvenuta, la superficie della parte interessata non e’ stata pavimentata con le stesse mattonelle. Gli esecutori dei lavori hanno provveduto di coprire il tutto con un battuto di cemento.

Il lavoro di riparazione e’ stato eseguito, ma la pavimentazione non e’ confacente con il look della stessa.

Dal momento che vengono eseguiti i lavori di pavimentazione della piazzetta, sarebbe opportuno ripristinare la parte cementata con pavimenti originali, com’ e’ giusto che sia”.