Finanziati fondi per lavori nei quartieri di Sant’Elia, Janò e Piterà

La Protezione civile della Regione Calabria, ha finalmente trasmesso l’elenco dei finanziamenti ammessi per eseguire una serie di lavori pubblici ed interventi sul territorio della Città di Catanzaro. Alcune di queste opere, che a mezzo stampa abbiamo più volte richiesto e sollecitato pubblicamente, ricadono nel territorio NORD della Città di Catanzaro specificatamente nei Quartieri di Sant’Elia, Piterà e Janò. Infatti gli interventi e lavori che dovranno essere realizzati al più presto e che sono stati appunto finanziati sono:

la Messa in sicurezza della sede stradale e della scarpata di Via Onofrio Colace ( quartiere Sant’Elia) per un finanziamento di 800 mila euro;

il raddoppio della sezione idraulica del pontino di attraversamento via G.M. Muscari (quartiere Piterà) per un finanziamento di 400 mila euro;

la messa in sicurezza stradale della sede stradale della viabilità la scarpata via Rumbolotto (quartiere Janò) per un finanziamento di 200 mila euro.

Il nostro auspicio- si legge in un comunicato stampa dell’associazione I Quartieri a firma di Benito Santise – ora è che l’amministrazione comunale di Catanzaro essendo troppo impegnata a fare solo campagne elettorali, non sciupi tempo essenziale, e che quindi, dopo l’assegnazione delle somme, il Comune deve procedere con la progettazione e la successiva realizzazione dei lavori per far sì che queste somme producano frutti tangibili al territorio ed alla popolazione residente in quei quartieri . Da parte nostra noi saremo attenti osservatori e stimolatori affinchè si realizzino queste importanti opere pubbliche .