Ventinovenne trovata morta a Pietragrande

Una donna di 29 anni I.C è stata trovata morta alle prime luci dell’alba in una abitazione in località Pietragrande di Stalettì in provincia di Catanzaro. Ancora ignote le cause del decesso, anche se dai primi riscontri pare che la ragazza, che non era calabrese e che si trovava qui per un breve periodo, sia stata trovata impiccata.

Sul posto i Carabinieri della compagnia di Soverato, agli ordini del tenente Luca Palladino e il pm di turno. nell’immediatezza sono intervenuti i sanitari del 118, ma era già troppo tardi.

Ad eseguire i primi esami esterni sul corpo della ragazza l’equipe dell’istituto di medicina legale del Policlinico con la dottoressa Isabella Aquila.