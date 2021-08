Isola pedonale, Confesercenti: Pronti ad aprire tavolo di lavoro con le parti

Raccogliamo l’invito del consigliere Eugenio Riccio sul tema di discussione isola pedonale permanente su corso Mazzini a Catanzaro. Lo rende noto Vitaliano Mongiardo Presidente Confesercenti di Catanzaro rispondendo alla nota apparsa su organi di stampa. Mongiardo chiede di istituire un tavolo di confronto anche con il sindaco, affrontando una volta per tutte e seriamente il tema isola pedonale e andare fino in fondo.

Bisogna studiare per bene il da farsi, non basta parlare di isola pedonale permanente se non si lavora sul contorno e riempire di contenuti l’operazione, se non si valuta il tutto a 360° già in partenza avremmo creato l’ennesimo buco nell’acqua in questa città. Pochi giorni fa ho sentito la notizia da una parte e poi la smentita dall’altra parte sull’ipotesi di cambi di marcia sul corso; ho assistito aspettando ufficialità della notizia prima di valutarla.

Questo modo di fare non fa bene alla comunità, arrivano segnali di improvvisazione che un capoluogo non può permettersi, bisogna studiare strategie e condividerle e senza titubanze avere il coraggio di affondare il colpo.

Le scelte bisogna farle e prendersi le proprie responsabilità, noi di Confesercenti siamo pronti ad aprire un tavolo di lavoro con le parti sperando che una volta per tutte si possa andare avanti per il benessere di tutta la comunità e dare un chiaro segnale al servizio di tutte le attività che hanno fatto le capriole per stare in piedi in questo periodo. Aspettiamo l’invito ufficiale …