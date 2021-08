Longo: da domani in via Italia al via i lavori di rifacimento dell’asfalto

Domani, giovedì 26 agosto, dalle ore 7, partiranno i lavori di rifacimento del manto stradale di via Italia.

Lo ha annunciato l’assessore ai Lavori pubblici Franco Longo sottolineando come l’importante strada d’accesso al centro storico verrà completamente riqualificata.

Longo ha infatti ricordato che nei mesi scorsi, proprio in via Italia, sono state eseguite fondamentali opere di canalizzazione delle acque. “Ora, approfittando del ridotto volume di traffico veicolare che caratterizza, da sempre, questo periodo di agosto, l’amministrazione può procedere a rifare l’asfalto rispondendo, in questo modo, alle richieste di residenti e cittadini. Ci sarà qualche disagio, ma si tratterà di qualcosa di limitato e comunque necessario”. Dalle ore 7 di domani e fino alle ore 24 di domenica 29 agosto sarà pertanto istituito il divieto di transito e sosta lungo tutta via Italia, e cioè nel tratto di strada compreso fra l’intersezione con viale dei Normanni e piazza Unità d’Italia.