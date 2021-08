Praialonga ancora senz’acqua: Codacons chiede la rimozione per manifesta incapacità di Sindaco e Prefetto

Praialonga continua ad essere senz’acqua. Dopo la riunione in favor di telecamere in cui è stato “concesso” alla popolazione il “favore” di garantir loro l’acqua, ma solo fino al 30 agosto…oggi non c’è acqua.

Fa davvero male – sostiene Francesco Di Lieto del Codacons – ricevere telefonate di protesta che si chiudono con la seguente frase: “in Calabria non ci torno più”.

Rappresentanti dello Stato che si costernano, s’indignano, s’impegnano e poi gettano la spugna con gran dignità…sarebbero da rimuovere immediatamente per manifesta incapacità.

Ma la Calabria non è un paese normale e, dopo aver toccato il fondo, abbiamo iniziato a scavare.

Se i calabresi sono figli di un dio minore, coloro che hanno deciso di trascorrere le proprie vacanze ad Isola di Capo Rizzuto, saranno figli di nessuno… o peggio.