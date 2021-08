Sellia Marina: tragedia famiglia rumena, autorizzato espianto organi

Come trasformare un vuoto inconsolabile in un gesto di grande altruismo.

Ne sa qualcosa la famiglia Antonesei di Sellia marina.

Dopo le tante lacrime per la dipartita della signora Rosa e della figlia Alexia, la famiglia di origini rumene ha autorizzato l’espianto degli organi.

Un gesto di smisurata filantropia che ha lasciato basiti i cittadini selliesi già scossi per la duplice e tragica scomparsa, a causa di un assurdo incidente stradale, di una giovane mamma prima e della figlia, di appena 10 anni, subito dopo.

I motivi dell’impatto tra un treno e un mini bus, avvenuto in Romania, sono ancora al vaglio degli inquirenti.