Tutto pronto per la IV edizione del premio Catanzaroinforma.it

Si terrà il prossimo 12 settembre alle 18:30, nel Teatro Comunale di Catanzaro, la quarta edizione del Premio Catanzaroinforma.it. Anche quest’anno a essere premiate saranno storie di uomini e donne, associazioni o enti non profit che, giornalmente, si impegnano nel sociale o nel campo artistico. Nonostante le restrizioni imposte dalla situazione pandemica che si sta vivendo, la redazione ha deciso di dare continuità a questo piccolo riconoscimento che, anno dopo anno, tenta di accendere i riflettori su personaggi i quali, nel silenzio, operano “lasciando tracce di speranza”.

A condurre l’evento, ancora una volta, il giornalista Davide Lamanna e la presentatrice Simona Procopio che condivideranno il palcoscenico con l’ensemble “Piccirillo”, cui sono affidati i momenti di intrattenimento musicale. “Saranno otto le storie che premieremo quest’anno – spiega Davide Lamanna – alcune delle quali segnalate direttamente dai nostri lettori. Spazieremo dal mondo del teatro all’impegno nel sociale, dalla musica alle arti figurative. Sono certo che sarà un percorso emozionante – conclude – che arricchirà tutti coloro i quali lo vivranno”. “La cosa che più ci dispiace – aggiunge Simona Procopio – è di non poter avere un teatro pieno. Purtroppo gli ingressi al teatro sono limitati a 200. Tuttavia, anche per questo, l’appuntamento sarà trasmesso in diretta streaming sui canali social del nostro giornale grazie alla regia di Giuseppe Cristiano”. A realizzare il Premio, come consuetudine, l’artista catanzarese Nuccio Loreti.

“Abbiamo un pizzico di orgoglio nel dire che questo appuntamento è molto atteso – commenta il direttore di Catanzaroinforma, Riccardo Di Nardo – e lo capiamo anche dalle tantissime mail che abbiamo ricevuto per darci qualche indicazione sulle storie da premiare. Purtroppo non possiamo accontentare tutti. Le storie scelte sono però significative di quella che è l’idea di fondo di questo riconoscimento che abbiamo già ampiamente spiegato negli anni”.

Clicca qui per vedere il sito del Premio Catanzaroinforma.it