Anief: scuola, sciopero il primo giorno per la sicurezza

L’associazione sindacale Anief ha proclamato uno sciopero per il primo giorno di lezione per una “scuola davvero sicura. Sono tanti i motivi che hanno portato Anief a questa decisione che riguarda il personale docente, ata ed educativo, in ruolo o precario, “tutti all’insegna di un rientro davvero in sicurezza, con il personale e gli spazi che servono e senza scaricare le responsabilità addosso ai lavoratori della Scuola”. Secondo Marcello Pacifico, “non potevamo firmare un protocollo sulla sicurezza nelle scuole che addirittura rappresenta un passo indietro rispetto allo scorso anno. Per questo la Scuola sciopera il primo giorno di lezione. Una scelta difficile ma necessaria per difendere il diritto di studenti, docenti e personale scolastico a lavorare in reali condizioni di sicurezza”.