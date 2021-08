Botricello: “Bocciata estate 2021”

“Il nostro paese ha mostrato un pessimo biglietto da visita“.

Il movimento “Liberi per Botricello” boccia senza perifrasi e senza indugi l’ estate 2021 della comunità ionica.

Dalla gestione dei rifiuti alla mancanza di un programma per l’intrattenimento estivo, dalle strade sporche al mancato piano spiaggia: sono tante le criticità indicate dal consigliere Saverio Puccio e dagli altri esponenti del movimento “Liberi per Botricello” che ha anticipato un impegno attivo e propositivo alle elezioni comunali della prossima primavera.

” Vi chiediamo scusa per la condizione di totale abbandono che avete trovato nel nostro paese. Botricello non è ancora diventato quello che potrebbe essere” si legge in una nota di “Liberi per Botricello” che stigmatizza l’operato della Giunta guidata da Michelangelo Ciurleo e propone nuovo progetto sul turismo da stilare insieme a imprenditori e commercianti.

Enzo Bubbo