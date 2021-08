Catanzaro – Virtus Francavilla: ordinanza per le auto al Ceravolo

Per la gara Catanzaro-Virtus Francavilla, che si disputerà domenica 29 agosto alle ore 20:30, e per tutte le altre partite di campionato o Coppa Italia Serie C che si giocheranno allo stadio “Ceravolo”, la Polizia locale ha diramato un’ordinanza che disciplina transito e sosta dei veicoli nella zona. Contestualmente, il Comando invita i tifosi che assisteranno agli incontri e raggiungeranno l’impianto con mezzi propri, di farlo con largo anticipo rispettando i divieti in vigore.

Il dispositivo entrerà in vigore tre ore prima del calcio d’inizio di ogni partita e stabilisce l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in:

– Piazza Martiri ungheresi e via Paglia (lungo il muro di cinta dello stadio).

– Via Madonna dei cieli, ambo i lati, dall’intersezione con via Mons. Fiorentini a intersezione con via Giovanni XXIII.

– Via Mons. Fiorentini, ambo i lati, compresa area mercatale.

– Via Giovanni XXIII, ambo i lati, fino all’intersezione con viale Pio X.

– Piazzale Rattà compresa area antistante ingresso nuovo cimitero.

– Nel tratto di strada compreso fra l’intersezione di via Paglia e l’ingresso del palasport Greco.

– Via Palach.

È istituito anche il divieto di transito, escluso i residenti, in:

– Via Giovanni XXIII alle intersezione con viale Pio X, via Madonna dei cieli, via Padre Vincenzo Merante.

– Via Madonna dei cieli all’intersezione con via Mons. Fiorentini.

– Via Mattei all’intersezione con viale Pio X.

– Via Palach all’intersezione con via De Nobili.

– Viale Pio X all’intersezione con via Cortese con direzione obbligatoria per via Cortese.

– Piazza Montenero all’intersezione con via Purificato.

– Piazza F.lli Bandiera all’intersezione con via Paglia.

– Via F.lli Plutino all’intersezione con via Schipani.

Come sempre, viene invertito il senso di marcia nel tratto di viale Pio X compreso fra l’intersezione con piazza F.lli Bandiera e l’intersezione con via Cortese.

Alle autolinee private e all’Amc è fatto divieto di raggiungere piazzale Rattà.