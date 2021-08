Lavori in via Italia, Levato: Subito dopo si intervenga su via Petricciolo- Alli

“Bene i lavori di rifacimento del manto stradale di via Italia, come annunciato dall’assessore ai Lavori pubblici Franco Longo. Ma subito dopo questa importante via d’accesso al centro storico della nostra città, si provveda ad asfaltare la strada di via Petricciolo- Alli (zona Cucullera). Così, in una nota, il consigliere comunale Luigi Levato. Che spiega nel dettaglio: “Dopo una serie di sopralluoghi alla strada di via Petricciolo- Alli, alla presenza sia dello stesso assessore Longo che dell’Ufficio tecnico, in cui si sono constatate le pessime condizioni del manto stradale, si era deciso, insieme agli uffici preposti, quantomeno di ripristinarne dei piccoli tratti per dare un po’ di dignità a questa arteria rispetto a quello che vediamo oggi”.

Levato, quindi, invita l’assessore Longo a ricordarsi dell’impegno preso con i cittadini che tanti disagi devono affrontare nel percorrere il tratto di strada in questione. Conclude Levato: “Dunque, mi auguro che, a giorni, l’assessore Longo possa dare notizie in merito alla riqualificazione di questa strada, lavori previsti nel programma subito dopo quelli imminenti in via Italia”.