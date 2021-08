Petronà: strada dissestata, cittadini frazione Arietta scrivono al Prefetto

La pazienza dei cittadini della piccola frazione Arietta di Petronà è ai titoli di coda. Motivo? Le condizioni della bistrattata strada comunale che dal piccolo borgo porta a Marcedusa. La via di comunicazione si presenta impraticabile su più punti per via di strettoie, cantieri mai chiusi, depressioni dell’asfalto, rischio di frane e mancato diserbo.

Si legge in una nota stampa dei cittadini della frazione di Petronà: “ Le promesse del Comune di Petronà fanno acqua da tutte le parti e per questo i cittadini di Arietta si sentono ancora presi in giro per l’ennesima volta , ragion per cui da qui a non molto chiederemo un incontro al Prefetto di Catanzaro dottoressa Maria Teresa Cucinotta visto che nè dal Sindaco di Petronà ne dall’Amministrazione comunale di Petronà abbiamo avuto delle risposte certe e veritiere. Nessuna risposta e nessun incontro: solo silenzio. A breve saremo costretti anche a consegnare le cartelle elettorali. Non voteremo alle prossime elezioni regionali per protestare contro una politica inconcludente e fatta solo di facili promesse “.

La seconda decade di luglio, i cittadini di Arietta hanno anche consegnato una petizione per sollecitare interventi urgenti non ancora realizzati e un incontro pubblico mai organizzato su annosa questione.