È stata interrotta l’erogazione dell’acqua potabile in via Izzi de Falenta e via Sicilia. Lo ha comunicato l’ufficio Acquedotti specificando che l’interruzione è causata dalla necessità di eseguire un intervento urgente di riparazione della condotta a servizio del serbatoio Tiriolello. Il ripristino dell’erogazione è previsto intorno alle ore 13.