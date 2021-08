Si ragiona sui tempi lunghi alla Sacal, la società di gestione degli aeroporti calabresi. Il suo presidente, Giulio De Metrio, ha illustrato il nuovo piano industriale ai soci e alle istituzioni interessate, nella sala Verde della Cittadella regionale di Catanzaro. “Il piano copre 15 anni – ha spiegato ai giornalisti prima che ai soci -. Ciò non significa che ogni anno viene trattato con lo stesso approfondimento. I quindici anni servono per dare una visione, per dire dove vogliamo andare, però il focus è sui primi cinque. È un piano che tiene presente la situazione del Covid, che ha impattato ferocemente sul sistema aeroportuale mondiale europeo e italiano. Il piano si porta dietro un investimento sui tre aeroporti di 150 milioni di euro nei quindici anni, di cui più di 100 nel primo quinquennio. Gli investimenti sono previsti sui tre gli aeroporti, in dimensioni diverse, ma su tutti sono investimenti che traguardano l’ampliamento dei terminal, l’ampliamento delle infrastrutture, e il miglioramento della qualità dei servizi. Sui tre gli aeroporti il criterio guida sarà quello della sostenibilità: non più navicelle spaziali di forme strane che nelle slide vengono ad atterrare suo nostro territorio, con poca interconnessione con la cultura del nostro territorio, ma progettualità figlia dell’economia digitale, della digitalizzazione e della sostenibilità. In termini di numeri di passeggeri, pensiamo che l’aeroporto di Reggio, superate le restrizioni operative su cui stiamo lavorando dal primo giorno, possa superare in un certo numero di anni, che dipende da quando sarà superata l’emergenza Covid, potrà superare il milione di passeggeri e questo è anche l’obiettivo di lungo periodo per quanto riguarda l’aeroporto di Crotone. Pensiamo per quanto riguarda Lamezia che un obiettivo raggiungibile serio, in un contesto di crisi finita, sia raggiungere e superare l’obiettivo dei sei milioni di passeggeri”.

Sul risultato economico, De Metrio prevede che “il margine operativo, tralasciando gli improponibili due anni ultimi, passerà dai quattro milioni del 2019 agli 11 milioni del 2025, fino ad arrivare a cifre anche superiori nel lunghissimo periodo. C’è quindi capacità di creare valore ricchezza per gli azionisti, con crescita del margine Ebitda. (è un rapporto di redditività che misura l’ammontare dei guadagni che un’azienda genera prima di interessi, tasse, deprezzamento e ammortamento, ndr)”.

De Metrio è generico sui risultati della stagione, per non togliere valore all’assemblea straordinaria del 15 settembre, che approverà il bilancio: “Quello che possa dire è questo, i risultati del 2020 saranno negativi, in maniera analoga a quanto lo son stati i risultati degli atri aeroporti nazionali. Anche il 2021 nella prospettiva. Ma i 200 è un anno tragico per il trasporto aereo nazionale e internazionale. Quindi i risultati Sacal saranno allineati ai risultati negativi purtroppo di tutti gli altri aeroporto italiani”.

Il corrente anno è stato un anno importante anche per via della ricapitalizzazione, necessaria se non indispensabile, alla quale i soci hanno risposto in geometria variabile. La Regione per esempio, ha aderito con apposita seduta di Consiglio, il Comune di Catanzaro ha preferito non variare il capitale, riducendo così la sua quota azionaria. “Abbiamo affrontato una crisi di liquidità – ribatte il presidente De Metrio -. Il modello di business di Sacal è un modello sano, la società ha chiuso prima del Covid tre bilanci di seguito in positivo. Sottolineo che può fare molto meglio in un mercato normale. La crisi è stata crisi di cassa, dovuta unicamente alla pandemia che ha fatto calare il traffico in tutti gli scali del Paese. Per sanare questa situazione ci siamo rivolti ai soci, chiedendo un aumento di capitale, i soci hanno risposto bene. L’aumento è in corso, un’operazione sensibile e delicata che durerà ancora qualche mese, con buoni risultati fino ad ora, e questo ci ha già portati fuori dal problema della liquidità. Ci aiutano ristori della Regione innanzitutto, 6,8 milioni che non sono ancora nelle casse dell’azienda, aspettiamo l’ok dell’Europa per poter poi proceder all’incasso, e poi il contributo statale, i 750 milioni da dividere tra tutti gli aeroporti del Paese che sono 32, la cui dimensione per Sacal va calcolata perché bisogna capire come suddividerli”.

Presenti in Sala Verde i soci, tra cui Sergio Abramo presidente della Provincia e sindaco di Catanzaro, e Daniele Rossi, presidente della Camera di commercio del capoluogo, oltre naturalmente ad Antonino Spirlì, presidente effeffe della Regione che detiene quasi il 10 per cento delle quota azionarie. “Sono assolutamente soddisfatto di quanto stanno facendo Sacal e il presidente De Metrio – ha affermato Spirlì – perché le difficoltà ci sono state ovunque, nessun aeroporto del mondo ne è stato esente in questa maledetta pandemia che ancora per altro perdura. É senz’altro in risalita l’attività di spostamento tramite aereo, per cui pian piano ricomincia la ripresa. L’attenzione che il presidente e Sacal stanno avendo per i tre aeroporti calabresi mi rende tranquillo sul fatto che sono in buone mani, ognuno secondo una propria specificità territoriale e anche infrastrutturale. Una cosa è certa. La Calabria è una regione che tende a perdere popolazione, spererei in una inversione di tendenza: si scelga la Calabria per tornare e soprattutto come nuova residenza per gente nuova, che scelga i nostri borghi e le nostre contrade. Questo ci porterà a migliorare l’offerta, se non c’è gente che si muove in entrata e in uscita è chiaro che la difficoltà persiste. Non possiamo sperare solo nell’arrivo dei turisti, dobbiamo sperare anche nella possibilità che i calabresi siano messi nella condizione di poter usare gli aeroporti in misura maggiore. Solo così si crea il movimento in entrata e in uscita”.

Per Giulio De Metrio, presidente Sacal dal 15 luglio 2020, questo presentato più che un piano industraile è un piano culturale: “Oltre che a parlare di investimenti e infrastrutture paleremo anche della forte interconnessione che esiste tra aeroporti e territorio. Gli aeroporti sono un elemento imprescindibile per lo sviluppo sociale e per lo sviluppo economico del territorio. Questo tema è affrontato in questi termini nel nostro piano industriale. L’altro elemento differenziale importante è che parliamo di un sistema aeroportuale non di singoli aeroporti che lavorano per se stessi ma di un sistema aeroportuali che fa leva sui punti di forza e sui punti di debolezza dei singoli aeroporti. Un altro elemento importante sta nel sottolineare la forza dell’interconnessione tra i territori. Per questo abbiamo deciso che i Consigli di amministrazione della Sacal si svolgeranno a rotazione nei tre aeroporti. É un messaggio molto forte che non vuole significare che quando saremo a Reggio o a Crotone parleremo solo di Reggio e di Crotone, ma significa che ogni volta che ci riuniremo per parlare della Sacal e del sistema aeroportuale calabrese lo faremo nelle a rotazione nelle singole città”.