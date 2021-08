Affidamento pontili, spunta un altro filone di inchiesta. In ballo una presunta tangente ad un big della politica amministrativa locale

E’ arrivata nei giorni scorsi agli indagati, che per il momento sarebbero quattro in tutto, la proroga indagini su un altro filone di inchiesta riguardante l’affidamento dei pontili del porto di Catanzaro.

In questo caso gli inquirenti starebbero indagando su una presunta tangente a molti zeri, ricevuta da un big della politica amministrativa del capoluogo attraverso un parente, socio, a quanto si rileva dalle carte in possesso della Procura di Catanzaro, di una delle società interessate allo stesso affidamento.

L’indagine era già partita nel momento in cui l’inchiesta principale aveva preso il via, dopo di che, su questa particolare circostanza si è puntata l’attenzione degli investigatori che l’hanno resa autonoma da tutto il resto, ritenendo necessario, in questo momento una ulteriore proroga, di cui gli indagati hanno ricevuto avviso nei giorni scorsi.