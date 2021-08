Covid, 11 nuovi casi positivi a Catanzaro

Sono 32 i nuovi casi positivi al covid nell’area centrale della Calabria e riferiti ai tamponi processati ieri presso il laboratorio dell’ospedale Pugliese. Un numero non elevatissimo in relazione ai test effettuati: 769, di cui 622 molecolari ma 208 eseguiti per contro dell’Asp di Cosenza. Nella città capoluogo i nuovi casi positivi sono 11 su 325 tamponi effettuati: 136 ospedale, 186 territorio, 3 operatori. Nel vibonese 21 nuovi casi positivi.