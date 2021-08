Ci sono feriti nell’incidente che si è verificato nel pomeriggio di oggi su via Fiume Busento alla periferia di Catanzaro. Coinvolte sue autovetture in un tamponamento la cui dinamica va ancora accertata nei particolari. Danni ingenti ai mezzi, non si conoscono le condizioni dei feriti. Sul posto mezzi di soccorso polizia locale. Traffico solo rallentato.