Tragedia Satriano, il sindaco: “Tutta la comunità trafitta dal dolore. Ora solo silenzio”

“Non c’è consolazione alcuna al termine di una giornata come quella di ieri. Il tragico evento che si è verificato ieri pomeriggio nella nostra pineta ha gettato nello sconforto e nel dolore non solo i cittadini di Satriano ma l’intero nostro comprensorio”. E’ quanto scrive in una nota il sindaco di Satriano, Massimo Chiaravalloti.

Tutta la comunità satrianese si stringe idealmente in un forte abbraccio attorno alla famiglia di Simona, ai suoi amici e a tutti quelli che la conoscevano. Di fronte a questa disgrazia non serve additare responsabili senza conoscere i fatti, a quello ci penseranno gli inquirenti che stanno già svolgendo le indagini necessarie a ricostruire l’intera vicenda. Ora è il momento di stare in silenzio e in lutto nel rispetto di Simona e del dolore che stanno provando tutti i suoi cari.”