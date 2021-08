Indagine sull’affidamento dei pontili, Danilo Abramo: “Estraneo a qualsiasi ipotesi di matrice corruttiva”

Riceviamo e pubblichiamo la nota di Valerio Murgano, difensore di Danilo Abramo, coindagato nella vicenda dell’affidamento dei pontili del Porto con Sergio Abramo, Gianpiero Mellea e Roul Mellea.

“L’imprenditore Danilo Abramo, preso atto dell’inchiesta giudiziaria pendente innanzi alla Procura della Repubblica di Catanzaro che lo vede tra i soggetti destinatari di un avviso di proroga d’indagine – i cui contenuti e spunti investigativi hanno trovato, per l’ennesima volta, un’illegittima quanto denigratoria eco mediatica – dichiara la propria totale estraneità ai fatti. Abramo, contesta con fermezza ogni ipotesi di matrice corruttiva a suo carico e, nel contempo, nell’ottica di assoluta trasparenza e collaborazione con gli inquirenti, chiederà nelle prossime ore di essere sentito affinché si possa immediatamente far luce sulla vicenda” .

Continua la nota del legale: “è paradossale che, nonostante la Direttiva europea del 2016 e il decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri solo qualche giorno fa – che limita le conferenze stampa di PM e forze dell’ordine «in modo da assicurare, in ogni caso, il diritto dei soggetti coinvolti nelle inchieste a non essere indicati come colpevoli fino a sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili – si assista ancora alla diffusione di atti e contenuti investigativi prima ancora che gli stessi indagati possano conoscere quale sia la condotta di reato a loro addebitata. Probabilmente occorrerebbe far luce anche su questo”.