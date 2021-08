Tragedia di Satriano, lunedì i funerali di Simona

Non sarà più come prima. Scrive così sui social il papà di Simona Cavallaro, la ragazza di 20 anni uccisa da un branco di cani in una zona di Satriano. E sono proprio i social che rimandano l’immagine di un padre orgoglioso e innamorato dei suoi due gemelli Pietro e Simona appunto. Un padre che è consapevole del fatto che ora la sua piccola è un angelo e come si fa con tutti gli angeli a lei affida le anime innocenti di chi è stato costretto a salutare questa vita troppo presto.

I funerali di Simona si terranno lunedì a Soverato. E la comunità è pronta a stringersi in un lungo abbraccio per quella ragazza strappata alla vita in maniera così tragica. Un abbraccio che dovrà essere sostegno per due genitori ed un fratello che potranno trovare consolazione alla loro disperazione solo nella misura in cui sentiranno attorno la vicinanza di tutti.