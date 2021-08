Vicenda pontili, Abramo indagato, la maggioranza fa quadrato intorno al sindaco

Il consigliere comunale Giovanni Merante, coordinatore provinciale Udc, l’assessore Franco Longo, del gruppo Federazione popolare per Catanzaro e Vito Bordino esprimono la loro vicinanza al sindaco dopo la notizia della vicenda giudiziaria che l’ha coinvolto.

Merante: Ad Abramo rivolgo la mia più sincera vicinanza e solidarietà nella certezza che si difenderà con la tenacia che l’ha sempre contraddistinto

“Non ho alcun dubbio che il sindaco Sergio Abramo uscirà senza alcun problema dall’indagine che lo vedrebbe coinvolto per corruzione. Conoscendolo da tempo, sia dal punto di vista umano che da quello politico e amministrativo, sono perfettamente sicuri della sua totale estraneità ai fatti in questione, tanto che non ho inoltre alcun dubbio, nel pieno rispetto dell’operato della Magistratura, che la proroga delle indagini porti alla sua archiviazione. Ad Abramo rivolgo la mia più sincera vicinanza e solidarietà nella certezza che si difenderà con la tenacia che l’ha sempre contraddistinto dimostrando di non avere niente a che fare con questa vicenda”.

Longo e Bordino: sentiamo il dovere di ribadire quanto corretto e trasparente sia sempre stato l’operato, politico e amministrativo, del primo cittadino

“È spiacevole che il sindaco Sergio Abramo, persona assolutamente specchiata e onesta, venga coinvolto in una vicenda relativa a una presunta tangente. Essendo sicuri che Abramo avrà modo di dimostrare la totale estraneità a ogni ipotesi di reato, non possiamo non evidenziare il nostro rispetto nell’azione della Magistratura. Allo stesso tempo sentiamo il dovere di ribadire quanto corretto e trasparente sia sempre stato l’operato, politico e amministrativo, del primo cittadino. Tutti sanno il motivo – l’amore per la città – che lo muove in politica.

Tutti gli riconoscono onestà e qualità etiche e umane di altissimo livello. Tutti, inoltre, sanno che se c’è qualcosa che proprio non fa parte del modo di essere di Abramo è agire per scopi individuali e di bassissima lega. Al sindaco rivolgiamo massima solidarietà invitandolo ad andare avanti, come sempre, a testa alta e con la schiena dritta. Non abbiamo alcun dubbio che lo farà uscendone con più forza di prima”.