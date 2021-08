Vicenda pontili, gruppi consiliari, gli assessori di maggioranza ed Enrico Consolante difendono il sindaco

Riceviamo e pubblichiamo le note dall’area di Forza Italia, gruppo consiliare e assessori azzurri, di Obiettivo comune e Officine del Sud e di Enrico Consolante in merito alla vicenda dell’affidamento dei pontili del porto nella quale è indagato il sindaco Sergio Abramo

Gruppi consiliari

“Non abbiamo mai messo in dubbio la dirittura morale, la trasparenza amministrativa e la correttezza dell’agire del sindaco Abramo, al quale rivolgiamo la più ampia e sincera solidarietà umana e politica per una vicenda dalla quale, ne siamo sicuri, uscirà senza macchia alcuna. Chi lo conosce bene come noi sa perfettamente qual è lo statura etica di un uomo come Sergio Abramo.

Che ha contraddistinto circa vent’anni di vita politica e amministrativa della città di Catanzaro. Sempre con Forza Italia, della quale è stato, ed è tutt’oggi, uno dei più importanti punti di riferimento nel capoluogo di regione. È vero, non si può negare, che a volte si sono verificate divergenze sul piano politico. Ma mai e poi mai abbiamo messo in discussione il lato umano di una persona perbene. Siamo al fianco di Sergio Abramo, consapevoli che la determinazione che l’ha sempre contraddistinto gli farà superare anche questa brutta vicenda”.

Enrico Consolante

“Non voglio esprimere vicinanza al sindaco Abramo con le classiche frasi di circostanza, come purtroppo leggo da una parte politica costantemente pronta a fare come le carogne. Pur non appartenendo più al suo gruppo politico, avendo aderito già da tempo all’Udc, magistralmente diretto dal collega e segretario provinciale Giovanni Merante, mi sento di affermare che mai e poi mai Abramo risulterà coinvolto nel reato di corruzione. Conosco il suo modo di agire e sono convinto che saprà fare chiarezza sui fatti che gli vengono contestati. Certamente l’attività della magistratura dovrà fare il suo corso ma come spesso accade (ahimè ne so qualcosa) il suo giudizio viene sempre anticipato da quello della gente (espresso soprattutto sui social…). Forse l’unica vera colpa di Abramo è il troppo amore per la nostra città”.