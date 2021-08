Catanzaro, cambi nell’Arma al comando

Come nella tradizione dell’Arma dei Carabinieri, dopo qualche anno un ufficiale dal comando di reparto o di compagnia in un territorio viene trasferito ad un altro. Si attende il passaggio di consegne con chi subentra e si parte. A breve a Catanzaro e nella sua provincia saranno cinque gli ufficiali a lasciare il loro attuale ruolo. Si tratta di figure importanti per la città capoluogo e l’intera Calabria e per le singole comunità di appartenenza.

Il Tenente Colonnello Giuseppe Carubia che da tre anni è il comandante Reparto operativo Carabinieri Catanzaro. Il Maggiore Claudio Martino che dal 2018 è il comandante Nucleo Investigativo di Catanzaro. Il Capitano Felice Bucalo comandante della Compagnia di Girifalco; il Capitano Francesco Zangla, che comanda la Compagnia di Soveria Mannelli dal 2016 e, infine il Capitano Alberico De Francesco che dal 2018 è comandante della Compagnia Sellia Marina.