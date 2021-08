I 100 anni di nonna Rosina, intera famiglia in festa

Figli, nipoti, pronipoti, amici e parenti lontani. Tutti presenti. Tutti a festeggiare nonna Rosina, all’anagrafe Rosa LaGrotteria, che nei giorni scorsi ha spento 100 candeline. Cento anni, cento anni di vita. Una vita piena, vissuta tra gioie e dolori e tantissimi sacrifici per tirare su 10 figli attraversando epoche e storie diverse. Alla sua festa avevano tutti una t-shirt speciale per festeggiarla, ed erano in tanti. Dieci figli, 22 nipoti (12 nipoti acquisiti tra mogli e mariti ), 21 pronipoti e 2 in arrivo per settembre. Uno spettacolo. Tutti per lei, tutti innamorati di lei. Nonna Rosina ha saputo dispensare per tutti carezze e parole dolci, ma a nessuno ha svelato il segreto della sua vita così longeva che la vede ancora in gran forma. Auguri nonnina.