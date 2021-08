Sono in corso di accertamento le cause di un incidente che ha coinvolto una sola automobile sulla Sp11, tra Soveria Simeri e Simeri Crichi, in direzione Soveria Simeri. A bordo dell’utilitaria anche un bimbo che sarebbe rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato all’ospedale da una ambulanza del 118. Sul posto i carabinieri di Simeri Crichi.