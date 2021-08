Magisano, ridotta la tariffa Tari

A Magisano, primo cittadino Fiore Tozzo, non si difetta di buone notizie per la comunità e per i singoli contribuenti.

La tariffa TARI, vale a dire la tassa sui rifiuti, diminuirà nel 2021. Un traguardo che non piove dal cielo: in un solo anno la raccolta differenziata è salita nel paese presilano di sette punti.

Si legge in una nota stampa del Comune presilano: “ Ci teniamo a comunicarvi – scrivono il primo cittadino Fiore Tozzo e i suoi collaboratori- che nel 2021 è stata ridotta la tariffa TARI (tassa sui rifiuti) per le famiglie di Magisano, riuscendo a mantenere comunque gli stessi servizi di sempre.

Questo è stato possibile grazie all’innalzamento della percentuale di raccolta differenziata (passato dal 35% del 2018 al 58% del 2019 e circa il 65% del 2020), tale aumento in percentuale è dovuto anche al corretto conferimento dell’umido (la frazione più pesante della raccolta) che prima veniva smaltito in discarica senza essere differenziato con costi maggiorati. Abbiamo inoltre introdotto alcune agevolazioni sia per famiglie che per i commercianti per l’anno 2021, per le prime, tramite apposita richiesta, non verranno conteggiati in bolletta studenti universitari e lavoratori che sono dimoranti fuori Comune per più di 6 mesi ed hanno un regolare contratto di fitto registrato, per i secondi verrà introdotta una scontistica direttamente in fattura per agevolarli dopo questo difficile anno segnato da periodi di chiusura e limitazioni.

Stiamo iniziando a raccogliere i frutti di una oculata gestione del servizio e di un’efficiente applicazione del tributo, che si traduce in abbassamento dei costi per gli utenti. Considerati i risultati ottenuti invitiamo tutti a continuare a differenziare sempre con maggiore costanza poiché l’impegno del singolo fa la differenziata”.

I rifiuti come risorsa: un assunto che fa proseliti a Magisano.