Tragedia Satriano, al via a Soverato la fiaccolata per Simona

Tutto pronto per la fiaccolata che a partire dalle 18.30 muoverà dalla villa Comunale di Soverato in memoria di Simona Cavallaro la giovane uccisa da un branco di cani alcuni giorni fa a Satriano. L’iniziativa è dell’ associazione Commercianti Soverato, Soverato walking, Shall we dance, Città di Soverato. In programma invece domani sempre nella cittadina jonica i funerali di Simona.