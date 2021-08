Abramo ringrazia maggioranza e cittadini per la solidarietà ricevuta. E la stampa per l’obiettività dimostrata

Il Consiglio comunale si apre con il minuto di silenzio chiesto dal presidente Marco Polimeni per onorare la memoria di Vittorio Paone, Francesco Cannistrà, Adalgisa Martelossi Papaleo e Simona Cavallaro. È assente in toto l’opposizione, costituita da Cambiavento, Socialisti e Democratici e Fare per Catanzaro. Del gruppo Udc è presente il solo Enrico Consolante. Nel gruppo di Forza Italia l’assessore Ivan Cardamone preferisce sedere tra i banchi del Consiglio. Il gruppo misto è quasi al completo.

Prende la parola il sindaco Sergio Abramo. “Poche parole – afferma il primo cittadino – per commentare la vicenda che mi ha visto coinvolto, raggiunto dalla proroga delle indagini, e per le quali nutro completa fiducia nella magistratura. Non ho notizie specifiche di reato, ma qualcosa è trapelata attraverso la stampa. Ringrazio i componenti dei gruppi della maggioranza per la pronta e corale manifestazione di solidarietà. Ringrazio anche giornalisti estremamente corretti nel rendere la notizia. Ma la cosa che più mi ha meravigliato è il modo pacato in cui ci si è espressi in un mondo come quello di Facebook in cui è facile accusare senza conoscere. Viceversa ho ricevuto diverse testimonianze di stima Cosa che non mi aspettavo, è stato un gesto collettivo e bellissimo nei miei confronti. Posso essere criticato come sindaco, ma mi venga riconosciuta l’onesta intellettuale e materiale nella conduzione della Pubblica Amministrazione. Avrei potuto avere un momento di crisi, ma questa vicinanza mi ha fatto superare tutto. Dopo una brevissima vacanza torno a lavorare tranquillamente. Darò ancora di più e cercherò di ripagare tutti con il mio lavoro. È motivo personale di orgoglio dimostrare come si può amministrare la cosa pubblica. In diciotto anni da sindaco mai una macchia, e oggi sono qui per dire grazie di cuore a tutti. MI avete ripagato di tutto quanto”. L’Aula si scioglie in un applauso.

Marco Polimeni non intende aggiungere altro. Per lui hanno già parlato i gruppi consiliari sulla stampa e direttamente lo ha fatto in privato: “La città è testimone della tua dirittura morale”.

Viene data per letta la relazione che approva il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2020.

Interviene Giulia Procopi capogruppo Forza Italia. “In merito alle notizie giunte dalla stampa, non si può mettere in discussione la dirittura morale e la correttezza dell’agire amministrativo di Sergio Abramo. Vi sono state tante divergenze di vedute con lui, ma è un normale rapporto tra una componente di maggioranza e il sindaco. Siamo forza politica garantista e non cadiamo mai in giudizi affrettati. Lo stesso avremmo auspicato in tutta la maggioranza. Ribadiamo il nostro coinvolgimento nell’attività di governo, a sostegno di questa maggioranza e verso il sindaco Abramo”.

Eugenio Riccio capogruppo misto. “Ci siamo già sentiti per telefono, ma abbiamo deciso di manifestare al sindaco solidarietà pubblica direttamente e in quest’aula, nella certezza che risulterà estraneo al mille per mille in un reato di cui non abbiamo neppure conoscenza. Le ribadiamo, sindaco la nostra più totale vicinanza prima umana e poi politica”.

Con 21 voti favorevoli e 1 astenuto l’aula approva il rendiconto 2020.

Quinto punto assegnazione categoria di standard al suolo in località Germaneto classificato dal Prg in Zto “F2”, per un nuovo impianto sportivo, una piscina in uno stabile industriale di nuova costruzione.

Con 20 voti favorevoli e 1 astenuto il Consiglio approva.

Sesto punto regolamento per i dehors. Illustra il presidente della commissione urbanistica Fabio Talarico, che preannuncia un emendamento che necessita del visto del dirigente Grandi opere ingegnere Giovanni Laganà.

Il presidente chiama a consulto il dirigente Adelchi Ippolito e i consiglieri Fabio Talarico e Eugenio Riccio. Laganà sta sopraggiungendo. Si riprenderà la discussione dopo l’approvazione dei debiti fuori bilancio.

Debiti fuori bilancio. Approvati con 1 solo astenuto (regolarmente il consigliere Lorenzo Costa del gruppo Officine del Sud).

Con l’arrivo in aula dell’ingegnere Laganà riprende la discussione sul regolamento per gli spazi di ristoro all’aperto quali elemento di arredo urbano. Il dirigente pone il suo visto sull’emendamento a firma di Eugenio Riccio. In seguito a una sentenza del Consiglio di Stato si rende necessario introdurre una specifica normativa di ordine tecnico in merito alla permanenza o rimovibilità degli elementi impiegati. Con 2 contrari il Consiglio approva il regolamento. Con la stessa votazione si approva la pratica.

Raffaela Sestito chiede al sindaco alla luce di quanto successo a Satriano di valutare un incontro con l’Associazione Animalisti.

Siparietto terminale tra Giuseppe Pisano e Marco Polimeni. Il consigliere reclama un intervento al quale sostiene essersi prenotato. Ma il presidente ha già dichiarato chiusa la seduta. Pisano protesta platealmente. C’è sempre una prossima volta.