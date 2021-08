Completati lavori di riqualificazione manto stradale in via Italia

Sono stati completati i lavori di riqualificazione del manto stradale in via Italia, riaperta al traffico dal pomeriggio di lunedì 30 agosto. Lo ha detto l’assessore ai Lavori pubblici Franco Longo sottolineando l’impegno dell’ufficio tecnico e degli addetti comunali coordinati dal funzionario Salvatore Montesano.

Il delegato della giunta Abramo ha ricordato come questi interventi siano stati eseguiti dopo che la stessa strada, una delle principali arterie d’ingresso al centro storico, è stata interessata da opere di regimentazione delle acque meteoriche.

Fra dieci giorni, non appena sarà completamente asciutto il bitume, verrà ripristinata la segnaletica orizzontale (strisce) sull’asfalto. A breve, inoltre, partiranno gli interventi di riqualificazione del manto stradale in via Piave, nel quartiere San Leonardo, dove le condizioni dell’asfalto risultano particolarmente deteriorate.