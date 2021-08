Erbacce, acqua di fogna, odore nauseabondo: in via Stretto Cappuccini va sempre peggio

Degrado, abbandono, allarme igienico. Da ormai un anno a questa parte via Stretto Cappuccini è diventato un vero e proprio simbolo, la testimonianza e la dimostrazione di quanto anche in un capoluogo di regione come Catanzaro tanto si debba ancora fare per garantire le condizioni minime di vivibilità soprattutto in alcune zone.

Siamo non lontano dalla chiesa di San Pio X sulla strada che immette su via Pascali: insomma il centro storico è davvero a due passi. La situazione di questa strada ha trovato spazio più volte su Catanzaroinforma dal settembre 2020 a oggi eppure l’impressione è che di miglioramenti non ce ne siano, anzi che vada sempre peggio come si sottolinea nel video in alto, inviato da un lettore che descrive nel filmato stesso le vare criticità. Non solo la “vegetazione dominante” con erbacce estese e elevate in maniera paurosa – e la probabilità che ratti dimorino in questa pseudogiungla urbana è concreta – anche l’acqua proveniente dalla fogna che affiora in una buona parte della sede stradale. L’odore che si diffonde nell’aria è nauseabondo.

Continueremo a seguire la vicenda con l’auspicio che al più presto siano posto in essere gli interventi necessari a superare questa vergogna cittadina.