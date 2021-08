“Onore a Adalgisa Martellossi Papaleo: tempra e coraggio d’una donna d’altri tempi”

Ancora reazioni in seguito alla morte di Adalgisa Martelossi vedova dell’imprenditore Guglielmo Papaleo. Di seguito la testimonianza di Gregorio Calabretta regista dell’opera teatrale sulla vita di Guglielmo Papaleo

Grazie a Confindustria Giovani di Catanzaro e al presidente di quel gruppo, all’epoca il Dott. Marco Rubbettino – con cui abbiamo allestito uno spettacolo sulla vita del noto imprenditore del caffè, Guglielmo Papaleo – e grazie soprattutto alla figlia, Gabriella Papaleo, ho avuto il privilegio di conoscere Adalgisa Martelossi. Ore e ore di conversazione, un’autobiografia orale. Il racconto della sua vita, ricca di tanti aneddoti, di confidenze. Piccoli grandi segreti che hanno accompagnato il suo percorso: sacrifici innumerevoli e tanta, davvero tanta umiltà.

Resta integro il ricordo di una donna d’altri tempi: straordinaria! Gran bella persona, perbene sotto ogni aspetto. Silenziosa, ma ferma. Decisa a tal punto, quando già giovanissima, all’annuncio della fine della Seconda Guerra Mondiale, fu capace di attraversare un’Italia in ginocchio per scendere dal Friuli fino a Catanzaro.

Adalgisa, aspetta: ancora non è cosa. L’Italia è sottosopra.

No papà, io devo andare, devo! Se mi vuoi bene, aiutami. Non posso attendere.

Qualcosa di profondamente intenso le aveva riempito il cuore. L’amore, quello che t’invade la mente, non poteva più tenerlo a bada: a Catanzaro l’aspettava Guglielmo Papaleo.

Il padre l’aiutò, seppe d’un suo conoscente in partenza per la Campania. E così Adalgisa partì da Udine.Un viaggio lunghissimo su un furgoncino e non con pochi pericoli e rischi di agguati in strade interrotte. A Napoli riuscì a mettersi in contatto telefonico con Guglielmo che le indicò come proseguire, su quale treno salire per raggiungere Catanzaro.

Leggi anche Addio a Adalgisa Martelossi, vedova di Guglielmo Papaleo

il cordoglio Scomparsa Adalgisa Papaleo: Abramo e Polimeni, se ne va un pezzo di imprenditoria catanzarese

Poi la morte traumatica del suocero; il bel rapporto con la mamma di Guglielmo; il tempo trascorso nella piccola bottega, coi numerosi viaggi notturni di suo marito fino a Nola con un camion, alla ricerca dei prodotti per il piccolo negozio di alimentari. Gli anni trascorsi in una casa pericolante, con finestre senza vetri tamponate da cartoni. E poi finalmente il Caffè Guglielmo!

Non è stata una vita facile la sua, nonostante i successi. A suo marito Guglielmo, imprenditore illuminato, capace di slanci e iniziative coraggiose, lei, Adalgisa, ha fatto da contraltare con la sua pacatezza. Ma insieme, sempre.

Una vita accanto al suo uomo, al servizio della sua famiglia: figlie, nipoti.

Ricordo la sua emozione nel vedere la registrazione dello spettacolo, costruito per buona parte grazie a quelle conversazioni. L’ha ascoltato in silenzio, isolata da una cuffia. E io lì accanto, in attesa di un gesto, un giudizio benevolo. Alla fine mi ha guardato e mi ha preso le mani, stringendole forte. Gli occhi di entrambi luccicarono.

“Grazie Gregorio”.

In quelle due parole lo spettacolo credo c’entrasse fino a un certo punto. Si era tranquillizzata: avevo mantenuto la promessa. Quei piccoli segreti, sfuggiti e sfogati, erano rimasti solo dentro me. E in me resteranno.

Grazie Adalgisa, per avermi fatto sentire ogni volta un amico di vecchia data.