Bando comunale per i servizi domiciliari, avvisi di garanzia a Palazzo De Nobili

Hanno bussato ancora una volta alle porte di palazzo De Nobili i militari della Guardia di Finanza. In questa circostanza hanno notificato, per il momento, due avvisi di garanzia ad altrettanti responsabili del settore servizi sociali. Sotto la lente di ingrandimento delle Fiamme Gialle, a seguito di alcuni esposti, sarebbe finito il bando per i servizi domiciliari che, tra le altre cose prevede l’assunzione di figure specifiche.

L’avviso di garanzia è un atto dovuto che segue al precedente sequestro della documentazione inerente lo stesso bando. Gli indagati avranno ora il tempo di leggere le carte e difendersi.