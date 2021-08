“Per una volta non scriviamo per segnalare disservizi o situazioni di degrado, ma per complimentarci col settore Gestione del Territorio del comune di Catanzaro per l’ottimo lavoro di ripristino della pavimentazione che da qualche settimana sta interessando tantissime zone del centro storico”.

E’ quanto si legge in una nota di Cara Catanzaro: “Un lavoro ancora in corso che, oltre al rifacimento dell’asfalto su via Italia e via Indipendenza, ha visto recuperata la pavimentazione in sampietrini e basole di via Poerio, soprattutto, ma anche nella zona della Chiesa del Monte, di via De Grazia e che, da notizie forniteci dall’infaticabile tecnico comunale Salvatore Montesano, proseguirà nei prossimi giorni su via XX settembre e altre strade del centro storico” – si legge.

“Una sinergia tra cittadini (che hanno sopportato non pochi sacrifici per le chiusure delle strade interessate dai lavori), uffici comunali e vigili urbani che ha finalmente funzionato a dovere, come sarebbe sempre auspicabile. Ora ci attendiamo – conclude – che vengano sostituiti gli orribili paletti dissuasori bianchi e rossi installati tempo fa su via Poerio, via Arcivescovado e via Mario Greco, con altrettanti in ghisa, dopodiché potremo finalmente essere davvero orgogliosi dei nostri meravigliosi vicoletti. Naturalmente in attesa dell’isola pedonale su corso Mazzini, divenuta una necessità ormai irrinunciabile per far sì che Catanzaro non rimanga ancora a lungo l’unica città d’Italia a non esserne dotata, un triste primato di cui faremmo volentieri a meno.