Comunità per minori, i ragazzi hanno omaggiato gli Ultras e la città con la pulizia di Piazza Stadio

È con la bellezza che i ragazzi della Comunità per minori del Centro di giustizia minorile vogliono mostrare la loro volontà di essere parte attiva nella società. Vogliono sentirsi utili e vogliono farlo nel migliore dei modi.

Attraverso alcune pagine social, i cittadini hanno segnalato ben due iniziative che hanno visto impegnati i ragazzi nella giornata di domenica: la bonifica del Parco giochi di via Massara e la pulizia di Piazza Stadio.

Cinque ore di lavoro sono servite per la bonifica del parco di via Massara, cinque ore di sudore e fatica che hanno poi regalato anche tanta soddisfazione, quella provata dai cinque ragazzi della Comunità per minori diretta da Massimo Martelli per aver restituito un luogo di aggregazione pulito e sicuro ai bambini del quartiere.

L’iniziativa della pulizia di Piazza Stadio è nata invece insieme ad un cittadino, Carlo Veraldi, realizzata per omaggiare gli Ultras del Catanzaro e la città tutta.

