Giovedì al via i lavori di rifacimento del manto stradale di via Piave

Partiranno nella mattinata di giovedì 2 settembre i lavori di rifacimento del manto stradale in via Piave, nel quartiere San Leonardo.

Ne ha dato notizia l’assessore Franco Longo specificando che gli interventi tecnici riguarderanno il tratto compreso fra l’incrocio con via Veneto e quello con via Mario Greco e verranno coordinati dal funzionario Salvatore Montesano, mentre le disposizioni sul traffico saranno monitorate dal tenente colonnello della Polizia locale Franco Basile.

L’ordinanza dei vigili urbani ha infatti disposto i seguenti provvedimenti in vigore dalle ore 6 di giovedì:

Divieto di transito e sosta con zona rimozione ambo i lati in via Piave dall’intersezione di via Pizi a quella con via Mario Greco.

Divieto di sosta con zona rimozione nell’area di piazza Montegrappa antistante via Paternostro.

Gli automezzi e gli autobus urbani ed extraurbani provenienti da via Pizi dovranno seguire il tragitto via Piave (nel breve tratto non interessato dai lavori)-piazza Montegrappa-via Scalfaro-via Buccarelli-via De Gasperi.

Gli automezzi e gli autobus urbani ed extraurbani provenienti da via Barbaro dovranno seguire il tragitto piazza Montegrappa-via Scalfaro-via Buccarelli-via De Gasperi.

“Dopo via Italia un altro importante intervento di riqualificazione stradale sta per essere eseguito dall’amministrazione Abramo in una arteria molto trafficata”, ha sottolineato Long