Isabella Marchio confermata alla guida dell’Istituto comprensivo “Corrado Alvaro” di Petronà

Isabella Marchio continuerà a operare nel contesto sociale dove tutto ha avuto inizio. La dirigente scolastica di Petronà è stata confermata oggi, con incarico aggiuntivo in reggenza dell’Ufficio scolastico regionale, nell’impegnativo ruolo di preside del suo paese natio. Ancora per un anno sarà alla guida dell’Istituto comprensivo “Corrado Alvaro” di Petronà, comunità educante con sedi staccate anche ad Andali e Cerva.

La notizia della conferma della professoressa Isabella Marchio non è passata inosservata in tutt’ e tre i paesi dell’entroterra catanzarese . E’ in queste latitudini che l’esperta dirigente è nata, è cresciuta, ha studiato ed è poi tornata come insegnante prima e come dirigente dopo: un curriculum che merita la narrazione. Isabella Marchio è stata anche collaboratrice dello storico e stimato preside Fiore Scalzi e ha anche ricoperto l’incarico di assessore alla cultura del Comune di Petronà.

L’anno scorso, l’Istituto comprensivo di Petronà si è ben distinto in diversi concorsi regionali e nazionali, ha recuperato fondi europei Por e Pon, ha partecipato con buone risultanze al Piano estate e ha migliorato, in modo esponenziale, la propria dotazione informatica. Se più indizi fanno una prova, la conferma di Isabella Marchio non è casuale e neppure banale.