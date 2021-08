Istituzione Reparto Mobile Polizia a Catanzaro, assessore Longo al fianco dei sindacati di Polizia

Dichiarazione dell’assessore ai Lavori pubblici Franco Longo:

“L’istituzione di un Reparto Mobile della Polizia di Stato nella città capoluogo di regione è una necessità sempre più evidente. Dopo il caso dei festeggiamenti per un diciottesimo nel quartiere Pistoia, e l’ennesimo dibattito che ne è seguito, non posso che mettermi al fianco, come del resto ha sempre fatto l’amministrazione guidata da Sergio Abramo, dei sindacati di Polizia Siulp e Fsp.

La richiesta per l’istituzione di un Reparto Mobile, oltretutto nell’unico capoluogo di regione italiano ad esserne sprovvisto, è giusta e legittima e rappresenta un’esigenza che esiste da ormai troppo tempo. Il presidio del territorio passa anche dalla necessaria azione di controllo e contrasto delle Forze dell’Ordine che, però, devono essere messe nelle condizioni adatte, dal punto di vista delle risorse umane e materiali, per svolgere il proprio dovere nella maniera più sicura possibile.

Quindi facciamo un forte appello al ministro dell’Interno Lamorgese ed al sottosegretario all’Interno con delega alla Sicurezza Molteni a creare un tavolo tecnico concreto che possa sposare le richieste delle organizzazioni sindacali della Polizia di Stato Siulp ed Fsp per la città di Catanzaro”