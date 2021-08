Pedone investito nel quartiere Lido, paura ma nessuna conseguenza grave

Momenti di paura questa sera sul lungomare, nel quartiere Lido di Catanzaro. Un uomo sulla cinquantina è stato investito da una autovettura mentre era a piedi per poi cadere rovinosamente per terra. Nonostante i timori iniziali di gravi conseguenze ai primi soccorritori l’uomo è parso in buone condizioni. E’ stato comunque trasportato in pronto soccorso al Pugliese-Ciaccio di Catanzaro ma non avrebbe subito serie conseguenze fisiche. Il sinistro si è verificato all’altezza del Lido Mancuso. Sul posto una autoambulanza del 118 e i Carabinieri.