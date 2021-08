Pineta di Siano e area di Giovino, la visione di Mirigliani

Riceviamo e pubblichiamo la seguente riflessione di Raffaele Mirigliani, presidente della Fondazione per la promozione degli studi universitari e post universitari nella Regione Calabria

Pur colpiti dalle ultime vicissitudini, in noi non si è spento l’impegno di civismo. Anzi l’incendio della Pineta di Siano ha rispolverato il nostro intento sollecitatorio, per quanto nelle nostre possibilità, per la ricostruzione rinnovazione, nel contesto globale della rete complessiva paesaggistica e turistica della nostra città, anche nel memore ricordo dell’on. Traversa di Tonino Garcea, che con operatività instancabile ed entusiasmo si è speso per la Pineta di Siano, come pure per il Parco delle Biodiversità ed il Parco della Sila.

Personalmente, però, con la presente oso ricordare la mia appassionata visione rinveniente dalla strenua tutela dell’area Giovino allorché scrivevo che il comprensorio “Giovino-Bellino” è l’unico che resta per la maggiore valorizzazione turistica della città, siccome viene ad estendersi dal confine marinaro già edificato sino a quello finale comunale, con il collegamento con la Pineta di Siano ed il Parco della Biodiversità, per poi dare adito all’accesso alla Sila, raggiungibile da più parti, con tempi di percorrenza ben ridotti su percorsi spettacolari.

Rare città possono usufruire di tale compiuto assetto prospettico completo, purtroppo allo stato non realizzato. Sono passati anni di fatto sterili per la effettiva realizzazione e valorizzazione del comprensorio Giovino nella sua funzione e nel collegamento. Quindi ci resta l’attività sollecitatoria e anche soprattutto quella diretta per chiarire la situazione e rettificare anche la impostazione operativa ai fini della definizione urbanistica e degli interventi pubblici e privati. Ciò anche perché in questi giorni vengono date notizie circa l’avanzamento dei lavori relativi al nuovo Piano Strutturale Urbanistico e di esternazioni circa le prospettive turistiche della città, che però, vanno esaminate con criteri di estrema pertinenza e coordinazione.

Per questo e per altro in relazione ai lavori predetti per quanto possibile resta l’impegno collaborativo, nella speranza che sia consentito usufruire delle risultanze allo stato, anche ai fini delle previste consultazioni. In ogni caso, a livello operativo di maggiore celerità il recupero innovativo della Pineta di Siano e della sua più ampia valorizzazione, di modo che non sia solo una “pineta”, per quel che resta, ma un vasto Parco con tutte le strutture e attrezzature per la migliore utilizzazione collettiva. Mentre l’altro polmone costituito dal Parco della Biodiversità merita non solo le riparazioni per le ferite infertegli anche per adeguate cure ed implementazioni, una sempre maggiore operosità, siccome corona di una città scomposta, ma di plurima composizione territoriale e funzionale di alto pregio nei suoi diversi aspetti e finalità proprie di centro nevralgico e di capoluogo di Regione.

In questo la spinta riflessiva positiva, anche perché, direttamente o indirettamente, da cittadini si partecipi anche alla vita politica e burocratica della città. Senza restare sudditi altrui, lamentandosi dell’altrui non qualificato.