Ritrovato il giovane scomparso stamattina

E’ stato ritrovato poco fa dagli uomini del Commissariato di Polizia di Lido il giovane scomparso stamane. Marco Chiarella mancava da casa da almeno 48 ore. Gli uomini del Commissario, diretto dal vice questore Andrea Ludovico, hanno ritrovato il giovane in evidente stato confusionale nei pressi del Blu ’70. Le ricerche si erano estese lungo tutto la costa e hanno tenuto in apprensione, per molte ore, i parenti e gli amici del ragazzo.