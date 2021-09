Non ha fine la crudeltà dell’uomo. E quel che è peggio è che non è mai giustificabile. Ecco perchè indigna ciò che è accaduto nella scorse ore in zona Piterà, dove alcuni cani sono stati avvelenati con la più classica delle polpette e con la più inaudita delle crudeltà. Nel quartiere Piterà ieri sera, oltre al medico veterinario dell’Asp, anche i poliziotti della Squadra Volante della Questura di Catanzaro. I rilievi permetteranno di conoscere cosa sia stato malvagiamente confezionato dalla mano dell’uomo per uccidere le povere bestie.