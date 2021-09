Incendi: incontro Csv con associazioni ed esperti

Ad incendi domati, non si placa l’indignazione dei cittadini alla vista dello scempio lasciato dalle fiamme di qualche settimana fa. La città capoluogo e i suoi dintorni sono stati feriti irrimediabilmente, ed è tempo, ormai, dopo la conta dei danni, di confrontarsi e di proporre soluzioni immediate che possano far sentire la popolazione parte integrante di un processo di recupero di un bene, come la pineta di Siano, che è patrimonio di tutti.

L’appello lanciato dal CSV Calabria Centro e dal Forum Terzo Settore di Catanzaro – Soverato, all’indomani dei numerosi incendi che hanno reso ancora più infuocate le giornate più torride dell’anno, è stato accolto da diverse associazioni del territorio e da privati cittadini che hanno anche aderito alla raccolta fondi appositamente promossa. Ma occorre riunirsi per predisporre un programma di intervento che tenga conto delle opinioni di esperti, ma anche di quanti vogliano aderire all’iniziativa tesa a promuovere l’importanza della prevenzione degli incendi, al di là dell’acquisto delle piante per il rimboschimento dell’area. L’incontro, aperto a tutte le associazioni, gruppi informali, comitati e movimenti civici che si sentano particolarmente coinvolti nelle questioni ambientali che attengono alla salvaguardia del nostro fragile territorio, è stato fissato per lunedì 6 settembre, alle ore 16.30, nella sede del Forum del Terzo Settore, in via Conti Falluc 60, nel quartiere Santa Maria di Catanzaro.