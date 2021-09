La stazione di pompaggio che c’è ma di cui non si trovano le carte, ecco come la burocrazia “inquina” l’ambiente. La Procura apre un’inchiesta

Un manufatto (stazione di pompaggio tecnicamente) sul Corace zona Verghello, dove arrivano le fogne della Cittadella regionale e del Policlinico di cui non si trovano le carte. N0n si sa chi lo abbia realizzato, su quali terreni insista. Ciò che è certo è che tutto ciò che arriva in quel manufatto non viene adeguatamente smaltito e questa è la causa dello sversamento dei liquami che inquinano la zona.

Ciò che è ancora più sicuro è che, nonostante gli uffici preposti dell’amministrazione comunale, dallo scorso 12 agosto stiano in qualche modo cercando di capire come entrare nell’area e fare le verifiche in quel manufatto, il rimpallo di responsabilità ma soprattutto il fatto che non ci sia documentazione relativa, ha fatto sì che l’ordinanza del sindaco fosse emessa oltre 20 giorni dopo. Ma soprattutto che la Procura, delegando per i controlli la polizia municipale, abbia di fatto aperto un filone d’inchiesta.