Sellia Marina, la piccola Alexia non c’è più e non tornerà a scuola. Docenti e compagni le scrivono una lettera

Ci sarà un banco vuoto quest’ anno presso la scuola primaria dell’istituto comprensivo di Sellia Marina.

Vuoto è e vuoto resterà , Alexia non frequenterà piu’. È morta in un assurdo incidente ferroviario avvenuto lo scorso 18 agosto in Romania.

La comunità scolastica selliese non dimentica e alla bambina di dieci anni dagli occhi dolci e dal grande cuore ha dedicato una struggente lettera aperta.

La missiva porta la firma del dirigente scolastico Giulio Comerci, dei compagni di classe, dei maestri e di tutto il personale della scuola.

Così recita: ” Alexia ti abbiamo voluto, ti vogliamo e vorremmo sempre bene. Il tuo garbo,la tua curiosità, il tuo amore per la danza ci accompagneranno sempre nel tenere vivo il tuo ricordo”.

E ancora: ” Lo sconcerto e l’incredulita hanno pervaso le menti e i cuori di tutti noi. Condividiamo il dolore della famiglia e siamo con loro nella preghiera. Alexia ci amerà ancora di più nella luce immensa del suo essere angelo e noi ammireremo il suo splendore guardando il cielo pieno di stelle. La morte di un bambino colpisce tutta la comunità, ognuno viene toccato nell’ affetto, nel senso di impotenza, nel dolore per il dolore altrui, ed è spinto a riflettere, a interrogarsi, a ricercare un senso nella vita. La perdita di un figlio e’ l’inversione dell’ordine naturale delle cose ed è la sofferenza più straziante che possa accadere nella vita di un uomo.Per la comunità educate, ogni bambino, ogni giovane in formazione e’ , prima di qualunque altra considerazione, un figlio, una figlia di cui prendersi cura, da far crescere, da accompagnare e da ascoltare. Per questo, il dolore è grande anche per noi: a scuola- si conclude nella lettera aperta- noi ascoltiamo i sogni di vite che spingiamo al largo, a vele spiegate, verso i mondi sconosciuti del futuro”.

Una tragedia nella tragedia: nello stesso incidente è morta anche la mamma della piccola Alexia.