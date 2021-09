Simy, la storia del bomber da fantacalcio…e non solo

Simy dopo la super stagione a livello personale con la maglia del Crotone nella quale ha segnato 20 reti, che però non sono bastate a salvare i calabresi e cliccando qui è possibile leggere l’articolo nel quale raccontiamo la sua storia sia personale che da calciatore. Simeon Tochukwu Nwankwo, questo il suo nome all’anagrafe, è nato a Onitsha in Nigeria il 7 maggio 1992 da una famiglia di etnia Igbo. La sua carriera inizia in patria nel settore giovanile del Guo prima di arrivare in Europa, in Portogallo precisamente alla Portimonense che nel 2011 è iscritto al campionato di Segunda B.Dopo due stagioni terminerà la sua esperienza con i bianconeri dopo 68 presenze e 19 reti.

Nel luglio del 2013 arriva nella serie A portoghese e per l’opportunità deve ringraziare il Gil Vicente che decide di puntare su di lui che però resta nella prima Liga due stagioni e alla terza Simy in Segunda segnerà diventando il capocannoniere della competizione con 20 reti in 43 presenze. Alcuni osservatori di vari club mettono gli occhi su di lui e il Crotone riesce ad accaparrarsi le prestazioni del gigante nigeriano che così si trasferisce in Italia.

Nel luglio del 2016 firma con gli squali esordendo con un gol in Coppa Italia contro il Verona, mentre la prima rete in Serie A arriva il 26 Settembre in casa contro l’Atalanta, anche se la il risultato finale sarà 3 a 1 per i lombardi. A fine stagioni segnerà in totale 3 gol con la squadra rossoblù che riuscirà a raggiungere la salvezza mentre l’anno successivo la sua stagione sarà da ricordare per la rovesciata spettacolare contro la Juventus, rete bella e importante per un pareggio storico. A livello però di squadra non si riesce a replicare il miracolo dell’anno precedente con i pitagorici che retrocedono in serie B

Il Crotone non riesce a tornare subito in Serie A visto che da retrocessa si posiziona a metà classifica. Le cose vanno meglio la stagione successiva grazie anche alle reti del calciatore nigeriano che con un bottino di 20 reti segnate diventa il primo calciatore africano capace di vincere la classifica marcatori di un campionato italiano professionistico.

Il suo momento magico continua anche in Serie A dove, nonostante il cambio di categoria e la retrocessione segna 20 reti, eguagliando il record di Samuel Eto’o, e diventano il miglior calciatore nella storia del Crotone superando Andrea Deflorio e con 29 reti in Serie A è oggi il giocatore nigeriano che ha segnato più gol nel nostro campionato.

Quest’anno viene acquistato con la formula del prestito con obbligo di riscatto dalla Salernitana, con i campani che scelgono di affidarsi a lui per provare ad ottenere una salvezza che sulla carta sembra parecchio difficile. Simy però non si farà spaventare, mettendo sempre a disposizioni le sue qualità e il suo fiuto del gol. Alto 1 metro e 98 cm ha nel colpo di testa una delle sue migliori abilità, ma anche dagli 11 metri ha saputo essere un rigorista spesso infallibile grazie ad una strana rincorsa con finta che mette in difficoltà i portieri che spesso si tuffano dalla parte sbagliata rispetto a dove finirà il pallone. Alla Salernitana giocherà molto probabilmente in coppia con Bonazzoli, altro attaccante che ha voglia di riscatto. Per il momento Simy non è ancora stato mandato in campo dal mister Castori ma più che una scelta tecnica si tratta di una scelta fisica legata alla preparazione estiva e al fatto che un giocatore della sua stazza ad inizio stagione ha bisogno di un po’ più tempo per entrare in forma, diventando così un arma a disposizione per i suoi compagni che cercheranno di sfruttare la sua fisicità anche come punto di appoggio per sfruttare al meglio i contropiedi allontanando allo stesso tempo il pallone dalle zone più pericolose.

Simy potrebbe essere un intuizione anche al fantacalcio visto che giocare nella Salernitana un po’ lo penalizza e quindi potrebbe essere acquistato ad un prezzo abbordabile sul mercato diventando quindi un affare ad ogni gol segnato.

Forse dato la scorsa stagione alcune squadre più blasonate con obiettivi diversi potevano fare un pensiero a questo tipo di giocatore, ma bisogna comunque fare i complimenti ai dirigenti e al presidente della Salernitana che hanno creduto in questo tipo di affare.